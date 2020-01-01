Оскар-2021 перенесли на два месяца: Названа новая дата

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Оскар /Getty Images

Совсем недавно стало известно, что Американская киноакадемия планирует перенести 93-ю церемонию вручения Оскара. Теперь же они официально объявили о смене дат. Об этом сообщает издание Variety.

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Основной причиной переноса стало желание академиков позволить кинематографистам вовремя закончить работу над картинами и выпустить их в прокат. Напомним, что съемки многих лент были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Кроме этого, период, за который нужно успеть выпустить фильм, теперь увеличен. Он начинается с 1-го января 2020-го года и окончиться 28-го февраля 2021-го.

93-я церемония вручения премии Оскар состоится 25-го апреля 2021-го года.

Напомним, что главным лауреатом 92-ой церемонии вручения Оскар стала южнокорейская картина Паразиты.

Ранее сообщалось о том, что были названы новые даты выхода Матрицы 4 и Чудо-Женщины 2