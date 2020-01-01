В Голливуде запретили снимать секс-сцены

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Из-за коронавируса в Голливуде перестанут снимать откровенные сцены /Flickr

Уже с 12-го июня Голливуд возобновит кинопроизводство, однако происходить съемки будут при соблюдении определенных инструкций, которые получили киноделы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Известно, что одним из правил съемочного процесса после карантина стал запрет на съемку сцен сексуального характера. Это связано с риском заражения коронавирусом COVID-19 Актеры теперь должны соблюдать необходимую дистанцию, а подобные эпизоды кинематографистам предложили создавать с помощью компьютерной графики.

"Предусмотрено ежедневное тестирование актеров и съемочной бригады на коронавирус, проведение инструктажа по мытью рук и полная реструктуризация интимных эпизодов", - сказано в сообщении от голливудских инсайдеров.

Ранее сообщалось о том, что звезда Игры Престолов отказалась сниматься обнаженной