В Голливуде будут по-новому снимать сцены секса

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Секс-сцены будут снимать по новым правилам /Flickr

Гильдия киноактеров и Американская федерация деятелей телевидения и радио (SAG-AFTRA) решили снимать сцены сексуального характера в кино с новыми правилами. Теперь на площадках будут присутствовать специальные координаторы, которые будут обсуждать с актерами, что те могли бы сделать на камеру.

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"Согласно правилам, координаторы по интимным сценам должны встретиться с продюсерами, режиссерами и сценаристами на стадии препродакшена, чтобы установить ожидаемый уровень обнаженности и обговорить подробности изображаемого секса", - подчеркнул глава SAG-AFTRA в своем заявлении, добавив, что новые протоколы помогут поддержать безопасность и предотвратить сексуальные домогательства.

Кроме этого, координаторы будут вместе с режиссером участвовать в постановке интимных сцен. Их задачи и правила также могут меняться в зависимости от ситуации.

Ранее сообщалось о том, что Джеймса Франко снова обвинили в сексуальных домогательствах