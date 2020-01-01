Звезда Игры Престолов отказалась сниматься обнаженной

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Кэрис ван Хаутен /Flickr

Популярная голландская актриса Кэрис ван Хаутен, известная по роли Мэлисандры в Игре Престолов, призналась, что больше не собирается сниматься обнаженной в кино. Об этом сообщает издание Insider.

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По словам актрисы, которая неоднократно появлялась в кадре голой, на такое решение повлияло создание движения MeToo. Ранее она защищала наготу в кино, однако изменила восприятие почти всей своей карьеры.

"Почему в этой сцене я должна быть обнаженной? Почему это нормально? Задаваясь вопросами, я не обвиняла кого-то, а просто размышляла, как это движение на меня повлияло", - подчеркнула ван Хаутен.

Кэрис добавила, что обнажение в кадре должно быть оправданным, однако голое тело показывать, по ее мнению, вовсе необязательно для того, чтобы продемонстрировать близость между героями. "Я делала это достаточно. Хватит", - заявила она.

Напомним, что сериал Игра Престолов закончился в 2019-ом году.

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