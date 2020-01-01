True Music live, воркшоп и Monoconda: Чем заняться 18 июня

Онлайн-мероприятия (и не только) этого четверга

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Чем заняться 18 июня /Depositphotos

Карантин снова продлили, поэтому масштабные культурные мероприятия мы посетим еще не скоро. Зато все еще остаются события в Сети и даже одна презентация музыкального альбома, которая пройдет в Киеве. И все это поможет скрасить жаркие летние вечера.

True Music Live

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Большое музыкальное онлайн-мероприятия с украинскими артистами, которое проходит в прямых эфирах каждый четверг. Сегодня тоже будет много музыки, энергии и драйва, которые передадутся через экраны мониторов прямо в квартиры всем зрителям.

Где? Детали на Facebook мероприятия (facebook.com/events/299267517904995). Начало: 18:00.

True Music Live /facebook.com/events/299267517904995/

На карантине с Plan B

Еще с мая проходят разные мероприятия в рамках карантинного проекта от Plan B. В этот четверг в прямом эфире можно посетить воркшоп с Виктором Пичугиным, на котором он расскажет о том, как проверять и обнаруживать фейки.

Где? Детали на Facebook мероприятия (facebook.com/plan2bfest). Начало: 18:00. Требуется предварительная регистрация.

Plan B /facebook.com/events/597039567594939/

Презентация мини-альбома Monoconda Low Light

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Это Live-выступление пройдет в необычном формате - на новом кинодроме на Почайной. Организаторы готовят зрелищное аудиовизуальное шоу. Всего есть место для 75 автомобилей (из которых нельзя выходить), однако любой желающий может присоединиться к прямому эфиру и насладиться концертом онлайн.

Где? ТЦ Gorodok (пр. С. Бандеры, 23) и эфир на Facebook (facebook.com/katacult). Начало: 18:00.

Monoconda /facebook.com/katacult/

Ранее сообщалось о том, что вышел впечатляющий трейлер украинского мультфильма Виктор Робот