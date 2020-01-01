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Вышел впечатляющий трейлер украинского мультфильма Виктор Робот

Лента выйдет в марте 2021-го
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Виктор Робот
Виктор Робот
/Кадр из мультфильма

В Сети состоялась премьера дебютного тизера украинской анимационной ленты под названием Виктор Робот. Она создана студией анимации Червоний собака при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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Сюжет расскажет о будущем, в котором перестала работать искусственная звезда, обеспечивающая планеты энергией. Починить ее может дедушка девочки Вики, однако он внезапно исчезает. И Вика отправляется на его поиски, прихватит с собой маленького робота по имени Виктор.

Выход мультфильма Робот Виктор запланирован на март 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер комедии о Евровидении с Рэйчел МакАдамс

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