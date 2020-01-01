"Огненная сага": Вышел трейлер комедии о Евровидении с Рэйчел МакАдамс

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Евровидение: История огненной саги /Flickr

В Сети появился полноценный официальный трейлер долгожданной комедии Евровидение: История огненной саги, который выйдет уже в этом месяце на Netflix. Главные роли в ней сыграли Уилл Фарелл и Рэйчел МакАдамс.

Постер фильма Евровидение: История огненной саги /Flickr

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Сюжет расскажет об исландском дуэте Огненная сага, который на родине никто не любит. Но они все же мечтают попасть на конкурс эстрадной песни, и им это удается, однако артисты сталкиваются с насмешками и непониманием. Но эти двое максимально используют свой шанс, чтобы доказать то, что они лучшие.

Премьера комедии Евровидение: История огненной саги состоится уже 26-го июня на Netflix.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер продолжения культовых Приключений Билла и Теда с Киану Ривзом