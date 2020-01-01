Саксофон, Книжный Арсенал и День вышиванки: Чем заняться 21 мая

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Чем заняться 21 мая /Depositphotos

Уже завтра пройдет очередное ослабление карантина, а в течение лета, вероятно, запустятся культурные мероприятия. А прямо сегодня можно посетить множество событий в онлайн-пространстве, в частности - отпраздновать День вышиванки.

Saxomania

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Онлайн-концерт от Национальной филармонии Украины, на котором выступит Киевский квартет саксофонистов. Они отыграют изысканную классику, которой можно наслаждаться, не выходя из дома.

Где? Детали на Facebook мероприятия (facebook.com/events/285785062430995). Начало: 20:00. Цена: от 50 гривен.

Saxomania /facebook.com/events/285785062430995

Lorenz.IO (Ромео встретил Юлю)

Двадцать актеров из Мариуполя и Дортмунда, для многих из которых это будет дебютом, выступят на виртуальных сценах. Они будут играть историю любви подростков из двух разных семей и стран. Но возможна ли их любовь за гранью компьютерных экранов?

Где? Сайт театра (lorenzio.org). Начало: 20:20.

Театр /facebook.com/events/331046847873351/

Всемирный День вышиванки

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Сегодня, в третий четверг мая, отмечается Всемирный день вышиванки. И на этом мероприятии, которое проведут основательница праздника Леся Веренюк и режиссер фильм Наследие Нации Александр Ткачук, расскажут о том, почему вышиванка - это не просто одежда, а также о настоящем национальном наследии.

Где? Детали на Facebook мероприятия (facebook.com/events/254656665778174). Начало: 18:00. Требуется предварительная регистрация.

День вышиванки /facebook.com/events/254656665778174/

Книжный Арсенал

Вчера мы уже писали о том, что этот масштабный фестиваль был перенесен на 2021-ый год. А в этот раз он проходит в Сети. И сегодня состоится презентация книги Покори свой Эверест Татьяны Яловчак, а также дискуссия на тему: Чай, королева, империя. Или как британцы изменили мир.

Где? Facebook Наш Формат (facebook.com/NashFormat). Начало: 15:00 и 18:00.

Наш Формат /facebook.com/NashFormat/

Ранее сообщалось о том, что были названы самые популярные кинозлодеи в истории