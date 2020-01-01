Церемонию Оскар-2021 могут перенести из-за коронавируса

Поделись







Оскар-2021 могут перенести /Depositphotos

Церемония вручения премии Оскар-2021 запланирована аж на февраль следующего года, однако уже появилась информация, что ее могут перенести на более поздний срок. Причина не нова - пандемия Covid-19. Об этом сообщает издание Variety.

Читай также: На Оскар-2021 изменились правила отбора фильмов

Инсайдеры заявили, что Американская киноакадемия уже рассматривает такую возможно, несмотря на то, что до следующего вручения еще более полугода. Известно также, что новая дата пока не обсуждалась, однако на канале ABC, транслирующем церемонию, заявили, что придерживаются заявленной ранее даты - 28 февраля 2021 года.

Стоит отметить, что официальных подтверждений переноса Оскара-2021 пока не было.

Напомним, что главным триумфатором премии Оскар-2020 стала южнокорейская лента Паразиты.

Ранее сообщалось о том, что Atlas Weekend-2020 отменили: Когда пройдет фестиваль