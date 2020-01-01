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Настя Каменских покорила YouTube-тренды трогательным клипом: Реакция соцсетей

Клип Воспоминания стал хитом в Сети
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Настя Каменских выпустила клип с Потапом
Настя Каменских выпустила клип с Потапом
/instagram.com/kamenskux/

Популярная украинская певица NK (Настя Каменских) совсем недавно выпустила новый клип под названием Воспоминания. Он собран из фотографий и видеозаписей, сделанных в путешествиях вместе с Алексеем Потапенко (Потапом).

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Романтическая видеоработа, собранная из архивных фото и видео, разбавлена кадрами, в которых сама Каменских исполняет песню. В ней она также рассказала о разных странах, в которых побывала вместе с мужем.

В комментариях к клипу зрители оставили хвалебные отзывы, написав, что он их довел до слез. Кроме этого, фанаты назвали работу чувственной и нежной, а также оставили различные комплименты в сторону звездной пары.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Клип NK - Воспоминания набрал более 1,7 миллионов просмотров, а также занял 17-ое место в трендах украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Олег Винник попал в тренды YouTube с новым клипом

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Настя Каменских Алексей Потапенко Потап NK клип Воспоминания тренды YouTube Все теги
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