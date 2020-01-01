Вагоновожатые, Книжный Арсенал и экопроект: Чем заняться 20 мая

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Чем заняться 20 мая /Depositphotos

До новых этапов ослабления карантина осталось совсем немного и, возможно, совсем скоро сможем посещать мероприятия в реальном мире. Но сейчас продолжаются онлайн-события, которые для многих стали привычными. И мы традиционно собрали те, что достойны внимания.

Вагоновожатые

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Популярные украинские музыканты, которые своей музыкой раскачивают разные площадки и дарят массу энергии. В этот вечер они выступят вживую в рамках проекта Культура Объединяет от журнала СЛУХ. Будет много классных песен и общение со зрителями!

Где? YouTube-канал СЛУХ (youtu.be/c6HMju_Y2nA). Начало: 20:30.

Вагоновожатые /Скриншот с YouTube

Книжный Арсенал

Полноценный международный фестиваль Книжный Арсенал состоится уже аж в следующем году, а пока пройдет несколько мероприятий, связанных с этим событием, в режиме онлайн. Они проходят в течение нескольких дней, и уже сегодня пройдет дискуссия по поводу выхода книги Эмоции на работе, а также презентация романа Антина Мухарского I am not Russia.

Где? Facebook Наш Формат (facebook.com/NashFormat). Начало: 13:00 (Эмоции на работе) и 18:00 (I am not Russia).

Книжный Арсенал /facebook.com/NashFormat/

Кто, если не вы?

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Мультимедийный экопроект, который призывает обратить внимание на взаимоотношения человека и природы. На нем презентуют свои работы представители современного украинского искусства. В эту же среду пройдет прямой эфир с основательницей Издательства Старого Лева Марьяной Савкой, которая выступит на тему: Как искусство способно повлиять на решение проблем экологии.

Где? Подробности на Facebook проекта (facebook.com/events/717578172319272). Начало: 19:00.

Экопроект /facebook.com/events/717578172319272/

Ранее сообщалось о том, что скандальный рэпер обвинил Бибера и Гранде в коррупции