"Это фильмы для детей": Венсан Кассель раскритиковал супергеройские блокбастеры

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Венсан Кассель /Getty Images

Французский актер Венсан Кассел наконец-то рассказал, почему отклонил все предложения о съемках в супергеройском кино. По его словам, все эти фильмы являются детскими. Об этом он заявил в интервью изданию Inverse.

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Он признался, что не смотрит супергеройские блокбастеры, хотя ранее был фанатом комиксов. "Когда они придумали технологию, и Железный человек или Человек-паук вдруг стали выглядеть реальными и не с броскими спецэффектами, я был заинтересован. Но после этого мой интерес иссяк", - рассказал Кассель.

"Сейчас я думаю, что это фильмы для детей, правда. И хотя в какой-то части я еще остаюсь ребенком, я бы сказал нет… Я не стал бы их смотреть", - добавил актер, признавшись, что получал предложения о съемках в супергероике, однако отклонил их из-за долгосрочных контрактных обязательств.

Напомним, что увидеть Венсана Касселя можно в новом третьем сезона сериала Мир Дикого Запада от HBO, где он сыграл злодея Серака.

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