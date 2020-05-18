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"Вы лжецы": Скандальный рэпер обвинил Бибера и Гранде в коррупции

Он заявил, что можно купить первое место в крупнейшем чарте Billboard Hot 100
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Текаши, Бибер и Гранде
Текаши, Бибер и Гранде
/instagram.com/6ix9ine/ / Getty Images

Скандальный рэпер Tekashi 6ix9ine, который совсем недавно вышел из тюрьмы, опубликовал в Instagram видеоролик, в котором негативно высказался о Джастине Бибере и Ариане Гранде. По его словам, они купили первое место в чарте Billboard Hot 100.

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Все дело в том, что рэп-исполнитель презентовал трек Gooba, который не смог дебютировать с первой строчки из-за того, что ее заняли Бибер и Гранде. Поэтому он рассказал, что его команда провела расследование, выяснив, что артисты сделали оплату с шести разных кредитных карт, чтобы приобрести 60 тысяч копий их композиции с поддельных страничек.

"Вы коррупционеры и лжецы. Теперь весь мир знает, как вы создаете свои рейтинги", - заявил Текаши, обвинив также таблоид Billboard в коррупции.

Ариана Гранде ответила рэперу в соцсетях, призвав его смириться с положением мест в чарте, так как все они заслужены. Ее поддержал и Бибер, подчеркнув, что их трек является благотворительным, ведь он помогает собирать деньги для пострадавших от Covid-19.

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