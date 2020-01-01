Нервы, Zbaraski и джаз: Чем заняться 6 мая

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Чем заняться 6 мая /instagram.com/nervy_official

Сегодняшний вечер можно с легкостью сделать музыкальным. Нужно всего лишь посетить концерты, а делается это, даже не вставая с дивана (хотя можно встать, чтобы подвигаться в ритм), ведь все они пройдут в прямых эфирах. Так что пора уже выбирать, чем скрасить эту среду.

Нервы

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Популярная рок-группа во главе с Женей Мильковским уже не раз выступала во время карантина на прямых эфирах. Теперь пришло время для большого сольника, на котором будет много песен, драйва, энергии и отличного настроения!

Где? YouTube-канал группы (youtube.com/channel/UC1bb2kw4IZwbUNHC1LeG4Zg). Начало: 20:00.

Нервы /instagram.com/nervy_official

Палиндром + Zbaraski

Палиндром - меланхоличный лирик, проект Кашлающего Эда. Zbaraski - симбиоз старого R`n`B, хип-хопа и соула. Эти парни родом из Львова, а их альбомы многие украинские издания признали одними из лучших в прошлом году. И сегодня они выступят в рамках проекта Культура объединяет.

Где? YouTube-канал СЛУХ (youtu.be/mQ1WfbT3lPk). Начало: 20:00.

Палиндром + Zbaraski /facebook.com/johnnyzbaraski/

Ruslan Egorov Quartet - 10th anniversary

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А еще этим вечером можно насладиться живым джазом. И сыграют его Ruslan Egorov Quartet, концерт которых посвящен их десятилетнему юбилею. Сегодня музыканты подготовили особую программу из потрясающих джазовых хитов.

Где? Facebook мероприятия (facebook.com/events/231137861490198). Начало: 20:00.

Ruslan Egorov Quartet /facebook.com/events/231137861490198/

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