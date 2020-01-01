"Это пушка": Как отреагировали соцсети на новый клип Леси Никитюк

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Леся Никитюк выпустила клип с группой Patsyki z Franeka /instagram.com/lesia_nikituk/

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк выпустила новый mood-клип, снятый совместно с группой Patsyki z Franeka. Он называется Stay at Home и посвящен карантину.

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В видеоработе, снятой на смартфон, исполнители предстали в деловых нарядах, которые сливаются с черным и красным фонами. Они спели несколько фраз на английском языке, которые призывают слушателей быть ответственными и придерживаться самоизоляции.

В комментариях под клипом пользователи похвалили совместную работу артистов, а также подчеркнули, что она должна порвать все музыкальные чарты. Некоторые назвали песню олдскульным техно, а также отметили, что она была написана, скорее всего, от депрессии.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип PZF & Lesia Nikituk - Stay At Home за сутки набрал более 55 тысяч просмотров на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Леся Никитюк стала жертвой мошенников