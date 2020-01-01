Украинский блогер ИВАНГАЙ покорил YouTube-тренды музыкальным видео

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Ивангай /instagram.com/boredoneguy/

Популярный украинский блогер Ивангай, который не так давно показал, как он отыграл DJ-cет в киевском клубе, выпустил новый ролик. В нем он создал музыку из популярных интернет-мемов.

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Иван отыскал в Сети множество популярных и смешных видеороликов, которые в свое время становились мемами в соцсетях. Из каждого из них он вырезал определенные звуки, которые постепенно сводил в один трек. Кроме этого, блогер написал и исполнил свой текст, который был положен на получившуюся музыку.

Ролик МУЗЫКА ИЗ МЕМОВ - МЕМУЗЫКА - ИВАНГАЙ уже набрал более 5,8 миллионов просмотров на YouTube, а также попал на 5-ое место в трендах.

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