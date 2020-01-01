Louna, Фиолет и концерт в помощь медикам: Чем заняться 30 апреля

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Чем заняться 30 апреля /Depositphotos

Вот уже подходит к концу и второй месяц весны, за которым последуют майские праздники. А пока провести апрель можно с музыкой, шоу со звездами, писателями, а также с онлайн-концертом, на котором пройдет сбор денег в поддержку украинских медиков.

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Сегодня на сцену Ukrainian Main Stream выйдут музыканты Соня Сотник, Мария Хмелева, Евдоким Решетко, Кирилл Бородин и Сергей Яксон. Они отыграют онлайн-концерт, на котором пройдет сбор денег для фонда СВОИ - на 30 тысяч защитных костюмов для украинских медиков.

Где? Соцсети Ukrainian Main Stream (facebook.com/UkrainianMainStream). Начало: 20:00.

Ukrainian Main Stream /facebook.com/events/2608845716102696/

Louna

Концерт популярной группы, однако не в полном составе. Этим вечером в прямой эфир выйдут Лусинэ Геворкян и Виталий Демиденко, которые отыграют несколько своих песен, а также соберут деньги в Фонд борьбы с лейкемией.

Где? Afisha Daily (afisha.ru). Начало: 18:00.

Louna /instagram.com/louna_official/

Колос Дома

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Продолжение онлайн-шоу с солистом группы Фиолет Сергеем Мартынюком. В этот вечер в гости к нему на стрим придет актриса Антонина Хижняк, знакомая зрителям по сериалу Поймать Кайдаша. Она расскажет о съемках и о том, как проводит карантинные будни.

Где? YouTube группы Фиолет (youtu.be/82o9aHXfHY0). Начало: 21:45.

Колос дома /facebook.com/fioletband/

Литкурьер. Чтение вслух

Новый сезон Литкурьера также продолжается и вместе с ним можно закончить эту рабочую неделю. А пройдет прямая трансляция на этот раз вместе с Ганной Улюрой - украинской литературоведкой, кандидаткой филологических наук и литературной критикессой.

Где? Facebook Book Forum (facebook.com/lviv.bookforum). Начало: 20:30.

Литкурьер /facebook.com/lviv.bookforum/

Ранее сообщалось о том, что на Reddit опубликовали список лучших фильмов всех времен