Lucas Bird, Сюзанна и День Земли: Чем заняться 22 апреля
Эту среду можно скрасить посещением концертов, которые пройдут в прямых эфирах и будут полностью бесплатными. Однако, кроме этого, сегодня еще и отмечается День Земли, так что пройдут и масштабные онлайн-мероприятия и по этому поводу.
Сюзанна
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Популярная певица из дуэта Мальбэк и Сюзанна эти вечером присоединится к серии домашних концертов ПесняДома. Уже этим вечером она выйдет в прямой эфир, споет вживую несколько треков, а также ответит на вопросы фанатов.
Где? Instagram певицы (instagram.com/siuzannavarnina). Начало: 19:00.
Earth Day Live
Масштабный трехдневный фестиваль, который начинается уже сегодня. Он посвящен Дню Земли-2020, а выступят на нем множество исполнителей, в том числе - Moby, Questlove, Талиб Квели и другие. Кроме этого, в эфир выйдут и прочие знаменитости, среди которых есть и голливудские звезды.
Где? Сайт фестиваля (earthdaylive2020.org). Начало: 16:00. Требуется предварительная регистрация.
Lucas Bird
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Уже несколько дней не было онлайн-концертов от журнала СЛУХ, но в эту среду стримы возвращаются, чтобы радовать нас творчеством украинских музыкантов. На импровизированную сцену выйдет молодой и яркий артист Lucas Bird, споет несколько своих песен, а также презентует свежий клип.
Где? YouTube-канал СЛУХ (youtu.be/Cp2Nk2aEcJQ). Начало: 20:00.
Литкурьер: Чтение вслух
Серия стримов от BookForum с отечественными писателями также продолжается и сегодня. В этот раз выступит писатель Владимир Аренев, который поделится со зрителями секретами о своей новой книге.
Где? Facebook BookForum (facebook.com/lviv.bookforum). Начало: 20:30.
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