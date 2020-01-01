Lucas Bird, Сюзанна и День Земли: Чем заняться 22 апреля

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Чем заняться 22 апреля /instagram.com/siuzannavarnina/

Эту среду можно скрасить посещением концертов, которые пройдут в прямых эфирах и будут полностью бесплатными. Однако, кроме этого, сегодня еще и отмечается День Земли, так что пройдут и масштабные онлайн-мероприятия и по этому поводу.

Сюзанна

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Популярная певица из дуэта Мальбэк и Сюзанна эти вечером присоединится к серии домашних концертов ПесняДома. Уже этим вечером она выйдет в прямой эфир, споет вживую несколько треков, а также ответит на вопросы фанатов.

Где? Instagram певицы (instagram.com/siuzannavarnina). Начало: 19:00.

Сюзанна /instagram.com/siuzannavarnina/

Earth Day Live

Масштабный трехдневный фестиваль, который начинается уже сегодня. Он посвящен Дню Земли-2020, а выступят на нем множество исполнителей, в том числе - Moby, Questlove, Талиб Квели и другие. Кроме этого, в эфир выйдут и прочие знаменитости, среди которых есть и голливудские звезды.

Где? Сайт фестиваля (earthdaylive2020.org). Начало: 16:00. Требуется предварительная регистрация.

День Земли /facebook.com/events/672996443455406/

Lucas Bird

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Уже несколько дней не было онлайн-концертов от журнала СЛУХ, но в эту среду стримы возвращаются, чтобы радовать нас творчеством украинских музыкантов. На импровизированную сцену выйдет молодой и яркий артист Lucas Bird, споет несколько своих песен, а также презентует свежий клип.

Где? YouTube-канал СЛУХ (youtu.be/Cp2Nk2aEcJQ). Начало: 20:00.

Lucas Bird /facebook.com/slukh.media

Литкурьер: Чтение вслух

Серия стримов от BookForum с отечественными писателями также продолжается и сегодня. В этот раз выступит писатель Владимир Аренев, который поделится со зрителями секретами о своей новой книге.

Где? Facebook BookForum (facebook.com/lviv.bookforum). Начало: 20:30.

Литкурьер /facebook.com/lviv.bookforum/

Ранее сообщалось о том, что вышел зрелищный трейлер приключенческой фантастики Артемис Фаул