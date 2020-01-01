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Вышел зрелищный трейлер приключенческой фантастики Артемис Фаул

Также Disney назвали новую дату выхода фильма
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Артемис Фаул
Артемис Фаул
/Flickr

В Сети появился новый трейлер фантастическо-приключенческого фильма Артемис Фаул от студии Disney. Он выйдет летом на стриминговой платформе Disney+.

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Сюжет расскажет историю 12-летнего потомка преступной четы, который уже достиг высокого уровня воровского мастерства. Однажды он узнал о мире, в котором живут сказочные существа, поэтому решил украсть золотого у гномов. Вот только Артемис не знал, что теперь его будут искать в обоих и в подземном мире, и в обычном.

Фильм Артемис Фаул выйдет 12-го июня на Disney+.

Ранее сообщалось о том, что Warner назвали новые даты выхода блокбастеров Бэтмен и Шазам 2

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