Warner назвали новые даты выхода блокбастеров Бэтмен и Шазам 2
Выход фильма перенесли из-за пандемии
Бэтмен/Flickr
Долгожданный блокбастер Бэтмен не выйдет 25 июня 2021 года. Студия Warner решила перенести его из-за задержки в производстве, связанном с пандемией коронавируса. Одна лента увидит свет ненамного позже - 1 октября 2021-го.
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Вторая часть кинокомикса Шазам! также перенесена с 1 апреля 2022-го на 4 ноября того же года. А многострадальный фильм Флэш наоборот переехал на месяц раньше - с 1 июля на 2 июня 2022-го.
Отмечается, что Чудо-Женщина: 1984 и Довод от Кристофера Нолана должны выйти в срок - 12 августа и 17 июля 2020-го соответственно.
Ранее сообщалось о том, что Disney могут выпустить отмененные фильмы сразу в Сети