Disney могут выпустить отмененные фильмы сразу в Сети

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Disney может перенести премьеры фильмов сразу на Disney+ /Flickr

Совсем недавно студия Disney представила новых даты премьер своих фильмов, которые перенеслись из-за пандемии коронавируса COVID-19. Теперь же появилась информация, что некоторые из них могут выйти сразу на стрим-платформе Disney+.

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Как сообщает издание Deadline, ссылаясь на слова экс-директора студии Боба Айгера, новое руководство рассматривает возможность делать сразу цифровые премьер. Это связано с тем, что на данный момент неизвестно, когда заработают кинотеатры во всем мире.

Какие именно ленты могут сразу попасть в онлайн-пространство, Айгер не уточнил. Однако ранее стало известно, что фэнтезийный фильм Артемис Фаул, кинотеатральный прокат которого был также отменен, уже отправился на Disney+, где будет доступен в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые популярные фильмы и сериалы во время карантина