Вышел эффектный трейлер сериала Дивный новый мир с Дэми Мур

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Дивный новый мир /скриншот из видео

В Сети появился первый тизер фантастического сериала Дивный новый мир, основанного на одноименном романе Олдоса Хаксли. Он выйдет на новом стриминговом сервисе Peacock.

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Сюжет расскажет о будущем, а развернется все в Лондоне, где появился культ потребления, символом которого стал Генри Форд. Все люди разделены на касты, однако каждый пристрастен к наркотику сома. Двое жителей внезапно попадают за пределы города, узнав, что в мире происходят совсем иные события.

Премьера сериала Дивный новый мир, в котором одну из главных ролей исполнила Дэми Мур, состоится 15-го июля. Всего ожидается девять эпизодов.

Ранее сообщалось о том, что Lionsgate бесплатно покажет Джона Уика и Ла-Ла Ленд на YouTube