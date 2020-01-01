Cream Soda, кинофестиваль и сказки для взрослых: Чем заняться 21 апреля
Трехдневные выходные уже подошли к концу, однако многие из нас и без того уже месяц находятся на карантине дома. В этот период появилось масса онлайн-концертов, кинопоказов, лекций, общений со звездами. И сегодняшний день тоже наполнен такими мероприятиями.
Cream Soda
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Популярная группа, которая на днях выпустил хитовый клип Плачу на техно с группой Хлеб, в этот вечер выступит в прямом эфире. Это будет домашний лайв с любимыми песнями, беседами о самоизоляции и общением с фанатами.
Где? Instagram группы (nstagram.com/creamsodamusic). Начало: 20:00.
Глен Хансард
Еще один сегодняшний онлайн-концерт даст ирландский музыкант Глен Хансард. Выходит в музыкальный прямой эфир он не без повода - сегодня артист отмечает 50-летие. Так что ожидается особая праздничная атмосфера и, конечно же, отличная музыка.
Где? Instagram артиста (instagram.com/glenhansard). Начало: 23:00.
Онлайн-фестиваль европейского кино
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Уже сегодня стартует кинофестиваль, который продлится неделю. На нем легально и бесплатно можно будет посмотреть восемь европейских фильмов, среди которых Чемпионы, Холодная война, В моей комнате, Малыш Джо, Франц и другие.
Где? На сайте кинофестиваля (eurofest.org.ua). Начало: не имеет значения. Требуется предварительная регистрация.
Сказки для взрослых
Перформативный проект, в котором зрителю выпадает шанс увидеть то, как создается физический театр прямо во время онлайн-трансляции. Полотно будет рождаться при участии композиторки, актрисы и перформерки. Ни у кого из них нет плана действий, ведь каждый из них может по-своему встроить материал.
Где? Facebook Open Theatre (facebook.com/opentheatre.net). Начало: 20:00. Требуется предварительная регистрация.
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