Вечеринка, йога и Ukraine Wow: Чем заняться 6 апреля

Поделись







Чем заняться 6 апреля /Depositphotos

Вот уже и началась новая неделя на карантине, которую тоже стоит провести разнообразно, занимаясь самыми разными делами. Мы по традиции собрали лучшие онлайн-мероприятия этого понедельника, которые помогут вам скрасить досуг.

UNIT electronica Week: YOUTH with TIM

Читай также: Земфира попала в тренды YouTube с песней про Крым

Мы уже писали про девятилетнего диджея, который собирает многотысячные залы и знает, как раскачать толпу. Сегодня он отыграет свой сет на онлайн-вечеринке, которая будет наполнена энергией, драйвом, танцами и классной музыкой.

Где? YouTube-канал YOUTH (bit.ly/2UGI0y5). Начало: 19:00.

Вечеринка /facebook.com/events/225570201856914/

Йога

На карантине у многих появилось время заниматься саморазвитием, и в этом отлично помогает йога. Практиковать ее в домашних условиях довольно несложно, особенно под инструктажем Валерии Челикиди. Она проводит занятия каждый понедельник.

Где? Страничка Валерии в Zoom. Начало: 19:30. Требуется регистрация (instagram.com/chelikidi.yoga).

Йога /instagram.com/chelikidi.yoga/

Ukraine WOW

Читай также: ТОП-5 новинок кино, которые уже можно посмотреть дома

Ну и, конечно же, не стоит забывать о главной выставке нашей страны, которая также перекочевала в интернет-пространство. Теперь ее экспозиция воссоздана в формате 3D, доступна на украинском и английском языках, а кроме этого, можно посетить онлайн-экскурсию с руководителем проекта Ярославой Гресь.

Где? Сайт Ukraine WOW (ukrainewow.com). Начало: в любое время.

Выставка /facebook.com/UkraineWOW/

Ранее сообщалось о том, что Дурнев раскритиковал Моргенштерна, Дядю Жору и высмеял порнозвезду