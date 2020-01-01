Земфира попала в тренды YouTube с песней про Крым

Певица выпустила первую авторскую песню за семь лет

Поделись







Земфира /instagram.com/zemfiralive

Знаменитая певица Земфира на своем YouTube-канале представила новую песню под названием Крым. Примечательно, что ее первая ее работа за последние полгода, а также первая авторская песня за семь лет.

Читай также: Слепаков покорил YouTube матерной песней о коронавирусе

В композиции тема аннексированного полуострова упоминается лишь вскользь, несмотря на название. "Потому что тебя бесит дым. Бесит кашель мой, как у больных. И нам пришлось бы поехать в Крым", - спела Земфира. Зрителей заинтриговала работа, они оставили множество разных отзывов, однако на данный момент комментарии под песней закрыты.

Песня Земфиры - Крым уже набрала более 555 тысяч прослушиваний на YouTube, а также попала в украинские тренды.

Ранее сообщалось о том, что MONATIK покорил Сеть стихом о коронавирусе