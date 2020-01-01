Дурнев раскритиковал Моргенштерна, Дядю Жору и высмеял порнозвезду

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Дурнев смотрит сторис /instagram.com/aleksey_durnev/

Вышел новый сорок девятый выпуск юмористического шоу Дурнев Смотрит Сторис от украинского шоумена и блогера Алексея Дурнева. Его премьера состоялась на YouTube.

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В часовом ролике Алексей не только высмеял звезд, но и подверг их своей критике. Так, например, он низко оценил творчество и поведение скандального рэпера Моргенштерна, и юмор Дяди Жоры, которого он неоднократно задевал в своих выпусках. Кроме этого, Дурнев посмеялся над порнозвездой Лолой Тейлор, пообещавшей заняться сексом с изобретателем вакцины от коронавируса, а также над Ириной Слюнько, Еленой Филоновой, Владимиром Кауфманом, Викторией Боней и другими людьми, которые популярны в Instagram.

Сорок девятый выпуск шоу Дурнев Смотрит Сторис набрал 362 тысячи просмотров и 21 тысячу лайков на YouTube.

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