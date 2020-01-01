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Майкл Щур высмеял MARUV и фейковое лекарство от Covid-19

Вышел новый выпуск шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром
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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0
Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0
/Скриншот с YouTube

На YouTube вышел новый выпуск украинской развлекательно-информационной программы #@)₴?$0 с Майклом Щуром и его соведушими. Двадцать седьмой эпизод нового сезона по большей степени был посвящен коронавирусу Covid-19.

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В свежем выпуске ведущие рассказали о том, как возвращаются из заграницы украинцы, а также высмеяли певицу Maruv, которая резко раскритиковала консульство из-за того, что не смогла приехать в Украину из РФ после закрытия границы. Кроме этого, в видео с юмором обсудили VIP-палаты для лечения от вируса, начало экономического кризиса, новые видеоигры и совместную трансляцию Леси Никитюк и Джерада Лето. Также в студию пришел Андрей Med Goblin, который вместе с Майклом щуром раскритиковал и посмеялся над фейковым лекарством от Covid-19.

Двадцать седьмой выпуск шоу #@)₴?$0 за сутки посмотрели более 210 тысяч раз, а также он попал в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что MARUV застряла в России и раскритиковала консульство

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Майкл Щур Телебачення Торонто юмор новости коронавирус Covid 19 пандемия Леся Никитюк Maruv Джаред Лето тренды YouTube Все теги
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