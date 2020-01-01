"Я просто в шоке": MARUV застряла в России и раскритиковала консульство

Поделись







MARUV /instagram.com/maruvofficial/

Популярная певица Maruv (Анна Корсун - наст. имя) не смогла выехать в Украину из России, где у нее были концерты. Об этом она рассказала в своем Instagram, резко раскритиковав украинское консульство.

Читай также: MARUV всколыхнула YouTube пошлым клипом с Киевстонером

По словам артистки, отношение к ней было предвзятым и хамским. "Я сейчас просто в шоке огромнейшем. Потому что я дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как вернуться домой, и какие есть варианты. И это просто самое конченое, самое невежественное консульство, которое только может быть. Девушка-оператор - просто психованная идиотка. И второй раз, когда я перезваниваю уточнить информацию, она просто скидывает", - выругалась Корсун в видеообращении.

Maruv заявила, что ей сказали о том, что все желавшие уже давно выехали из страны, однако сама она не смогла покинуть РФ вовремя по объективным причинам, которые предпочла не называть.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что звезда MARVEL раскритиковала карантин