"Всего лишь простуда": Звезда MARVEL раскритиковала карантин

Эванджелин Лилли /Getty Images

Популярная голливудская актриса Эванджелин Лилли, которая являются частью киновселенной Marvel после участия в фильме Человек-муравей и Оса, высказалась о карантине из-за коронавируса. Она решила игнорировать меры безопасности, о чем и заявила у себя в Instagram.

Лилли заявила, что отправила своих детей в гимнастический лагерь, где они тщательно вымыли руки, после чего играют и смеются. За это она нарвалась на критику от фанатов, которые обвинил ее в безответственности. В ответ актриса назвала Covid-19 обычной простудой, а ограничительные меры - почти что теорией заговора.

"Люди так легко позволили правительству контролировать их жизнь... Давайте пристально следить за нашими лидерами, убеждаясь, что они не злоупотребляют этим моментом, чтобы похитить больше свобод и завладеть большей силой", - написала Эванджелин Лилли в Instagram, добавив, что ограничение ее свобод, которые она ценит выше всего, доставляет лишь дискомфорт.

Как сообщает We Got This Covered, такое заявление может стоить актрисе ее карьеры в киновселенной Marvel. Источники издания утверждают, что руководство студии рассматривает возможности ее увольнения.

