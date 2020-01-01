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Черная Вдова от MARVEL не выйдет из-за пандемии коронавируса

Премьеру фильма перенесли
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Черная Вдова
Черная Вдова
/Flickr

Один из самых долгожданных фильмов этого года Черная Вдова от студии Marvel, где главную роль сыграла Скарлетт Йоханссон, не выйдет в прокат 30-го апреля. Премьеру ленты отменили из-за пандемии коронавируса Covid-19.

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После того, как крупнейшие американские сети AMC и Regal Cinemas решили закрыть все свои кинотеатры, Disney приняли решение перенести свои фильмы. Вместе с Черной Вдовой в прокат пока не выйдут Женщина в окне и История Дэвида Копперфильда. Новые даты всех трех лент пока не назначены.

Ранее сообщалось о том, что съемки Бэтмена, Ведьмака и других проектов остановили из-за COVID-19

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Черная Вдова Женщина в окне перенос премьеры коронавирус пандемия Covid 19 Disney Все теги
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