"О Боже, дурачок": К Лесе Никитюк в прямом эфире неожиданно позвонил Джаред Лето

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Леся Никитюк и Джаред Лето /instagram.com/lesia_nikituk / instagram.com/jaredleto/

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк совсем недавно провела очередную прямую трансляцию в своем Instagram. По ее словам, все было как обычно, но до тех пор, пока ей не позвонил для совместного эфира голливудский актер и солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето.

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"О Боже, дурачок, ты мне позвонил", - отреагировала, еле сдерживая свои эмоции, Никитюк. Ведущая рассказала Джареду, откуда она родом, а также напомнила ему, что он часто бывает в Киеве.

В свою очередь Лето спросил у Леси, придерживается ли она карантина, а также дал рекомендации подписчикам. "Передай всем, что мы их любим и знаем Украину. Оставайтесь в безопасности, защищайте людей, которых любите, оставайтесь дома", - сказал актер.

Ранее сообщалось о том, что Джаред Лето поделился своим номером телефона в соцсетях