Переключиться на мобильную версию

"О Боже, дурачок": К Лесе Никитюк в прямом эфире неожиданно позвонил Джаред Лето

Телеведущая еле сдержала эмоции
Поделись

Леся Никитюк и Джаред Лето
Леся Никитюк и Джаред Лето
/instagram.com/lesia_nikituk / instagram.com/jaredleto/

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк совсем недавно провела очередную прямую трансляцию в своем Instagram. По ее словам, все было как обычно, но до тех пор, пока ей не позвонил для совместного эфира голливудский актер и солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето.

Читай также: Джаред Лето взобрался на верхушку Рыбальского моста в Киеве

"О Боже, дурачок, ты мне позвонил", - отреагировала, еле сдерживая свои эмоции, Никитюк. Ведущая рассказала Джареду, откуда она родом, а также напомнила ему, что он часто бывает в Киеве.

В свою очередь Лето спросил у Леси, придерживается ли она карантина, а также дал рекомендации подписчикам. "Передай всем, что мы их любим и знаем Украину. Оставайтесь в безопасности, защищайте людей, которых любите, оставайтесь дома", - сказал актер.

Ранее сообщалось о том, что Джаред Лето поделился своим номером телефона в соцсетях

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Джаред Лето Леся Никитюк Джаред Лето позвонил Лесе Никитюк 30 Seconds to Mars Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь