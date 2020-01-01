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Дурнев подобрал женихов для Мисс Украина, топ-модели и диджейки

Вышел новый выпуск шоу Дурнев ищет парня
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Дурнев ищет парня
Дурнев ищет парня
/Скриншот с YouTube

На YouTube-канале популярного украинского ведущего и блогера Алексея Дурнева вышел новый выпуск шоу Дурнев Ищет Парня. Гостьями стали Мисс Украина-2019 Леонила Гузь, модель Анастасия Руди и диджейка Лера Laganza.

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В ходе выпуска Алексей вместе с приглашенными девушками посмотрел профили парней в приложении для знакомств, которые были подобраны по заданным критериям. Отдельно с каждой он не без юмора обсудил и оценил потенциальных бойфрендов, а также поговорил со звездными гостьями об их предпочтениях, мечтах, увлечениях и многом другом.

Шестнадцатый выпуск шоу Дурнев Ищет Парня за сутки набрал более 210 тысяч просмотров на YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что на YouTube появились первые 9 минут блокбастера Бладшот с Вином Дизелем

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