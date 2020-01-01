Дурнев и звезда шоу Что Было Дальше высмеяли Мартиросяна, Моргенштерна и хейтеров

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Дурнев и Тамби смотрят сторис /Скриншот с YouTube

Украинский блогер, ведущий и шоумен Алексей Дурнев представил новый выпуск своего популярного развлекательного шоу Дурнев смотрит сторис. Однако на этот раз в высмеивании звезд ему компанию составил комик и звезда юмористической программы Что Было Дальше? Тамби Масаев.

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В часовом ролике Дурнев и Тамби пошутили на самые разные темы, но главное то, что они традиционно посмотрели несколько Instagram-сторис звезд, которые высмеяли и даже с юмором покритиковали. Под их юмористический прицел попали Гарик Мартиросян с Михаилом Галустяном, рэпер Моргенштерн, блогер Андрей Петров, Ирина Слюнько, Руки-Базуки, Бешенство Машки, Эрик Давидыч и другие. Кроме этого, ведущие почитали негативные комментарии от хейтеров, на которые дали остроумные ответы.

Новый выпуск шоу Дурнев смотрит сторис с Тамби Масаевым за сутки набрал более 250 тысяч просмотров, 14 тысяч лайков и тысячу дизлайков на YouTube.

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