Украинский блогер ИВАНГАЙ взорвал YouTube неожиданным роликом

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Ивангай /instagram.com/boredoneguy

Популярный украинский видеоблогер Ивангай (Иван Рудской - наст. имя) в последнее время выпускает новые ролики крайне редко - раз в несколько месяцев. Однако все они набирают популярность. На этот же раз его свежее видео было посвящено музыкальной тематике.

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Блогер показал то, как он стал одним из диджеев, сыгравших на популярном киевском мероприятии под названием SALAT PARTY. В ролике можно увидеть, как Ивангай провел свой сет, состоящий из нескольких музыкальных миксов, а также небольшой отрывок из его домашней подготовки.

Свежик ролик Ивангая под названием Видеоблог с Салата уже набрал более 4 миллионов просмотров, 912 тысяч лайков и 26 тыс дизлайков, попав на 3-е место в тренды YouTube.

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