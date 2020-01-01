Депутатские обеды: Дурнев и Дантес раскритиковали еду из Верховной Рады

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Еда Дурнева /Скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале украинского ведущего, блогера и шоумена Алексея Дурнева вышел свежий выпуск его нового шоу Еда Дурнева. На этот раз провел он его вместе с гостем Владимиром Дантесом, а пробовали они еду из столовой Верховной Рады Украины.

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В начале ролика Алексей показал, как сходил в Верховную Раду, пообщался с некоторыми народными депутатами, попытался встретиться с Николаем Тищенко (безуспешно), а также посетил столовую, в которой и закупился разными блюдами. После этого в знакомой зрителям обстановке вместе с Дантесом он их и продегустировал.

На этот раз ведущие попробовали уже не пиццу и суши из ресторанов, а селедку под шубой, оливье, морской коктейль, знаменитую красную икру, депутатский холодец, говяжий язык, котлеты, сырники, гречку, шашлык, блины и многое другое. К слову, позитивно оценили шоумены не все блюда из ВР.

Третий выпуск шоу Еда Дурнева с Владимиром Дантесом набрал 320 тысяч просмотров и 17 тысяч лайков на YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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