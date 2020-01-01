Опубликованы первые 9 минут блокбастера Бладшот с Вином Дизелем

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Бладшот /Flickr

Киностудия Sony опубликована на YouTube первые девять минут нового блокбастера Бладшот, в котором главную роль исполнил актер Вин Дизель. Это связано с тем, что лента уже доступна для просмотра на цифровых площадках и стриминговых сервисах.

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Такое решение было принято из-за того, что кинотеатральная премьера Бладшота должна была состоятся 12-го марта, но по всему миру (в том числе и в Украине) начали закрываться кинотеатры после объявления карантина, связанного с пандемией коронавируса Covid-19. В ограниченном прокате фильм собрал скромную сумму ($28 млн при бюджете в $45 млн), поэтому Sony посчитали, что цифровой релиз поможет улучшить ситуацию.

Кинокомикс Бладшот доступен к просмотру на Amazon, VUDU и iTunes.

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