Стала известна новая дата выхода блокбастера Чудо-Женщина 2

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Чудо-женщина: 1984 /Flickr

Совсем недавно стало известно, что супергеройской блокбастер Чудо-Женщина: 1984 может вовсе не выйти в кинотеатральный прокат, ограничившись продажами цифровых копий или релизом на HBO Max. Теперь же Warner Bros приняли окончательное решение по поводу судьбы картины.

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"ЧЖ: 1984 мы запускали с намерением показать фильм на большом экране и с радостью сообщаем, что студия Warner выпустит картину в кинотеатрах 14 августа. Надеемся, к тому моменту мир станет более безопасным и здоровым местом", - заявил глава студии Тоби Эммерих.

Кроме этого, актриса Галь Гадот, исполняющая главную роль, поделилась новым постером картины.

Стоит отметить, что 14-ое августа было выбрано неспроста - в этот день должен был выйти хоррор Злое от режиссера Джеймса Вана. Теперь дата его премьера неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что из-за коронавируса отложены съемки и выход продолжения сериала Друзья