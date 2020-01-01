Отложены съемки и выход продолжения сериала Друзья

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Друзья /Flickr

Вслед за отменой и заморозкой съемок многих фильмов и сериалов из-за пандемии коронавируса Covid-19 в США отложили работу и над продолжением сериала Друзья. Производство спецвыпуска должно было стартовать со следующей недели, однако теперь, вероятнее всего, начнется лишь в мае.

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Дата выхода также была запланирована на май, однако в конце весны фанаты Друзей не увидят новой серии. Да и когда состоится ее релиз, также неизвестно.

Стоит отметить, что в спецэпизоде вернутся все главные герои, которых играли Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу и Мэттью Перри.

Ранее сообщалось о том, что cъемки Бэтмена, Ведьмака и других проектов остановили из-за COVID-19