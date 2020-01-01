Съемки Бэтмена, Ведьмака и других проектов остановили из-за COVID-19

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Съемки фильмов и сериалов перенесли из-за коронавируса /Flickr

Пандемия коронавируса Covid-19 стала причиной для переноса премьер многих фильмов, таких как Форсаж 9, Не время умирать, Мулан и так далее. Однако пострадали студии и сервисы, проекты которых находятся на стадии производства. Съемки также пришлось заморозить.

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Так, недавно стало известно, что съемки блокбастера от Marvel Шан-Чи пришлось перенести из-за подозрения коронавируса у режиссера, но далее Disney приостановили производство и Русалочки, и Последней Дуэли, и Алеи Кошмаров, и ремейков фильмов Один Дома, Уменьшенные, а также Питера Пэна.

Перенести съемки своих проектов решили также и Netflix, Apple, FX и Amazon. В частности, четвертого сезона Очень Странных Дел, Полуночной мессы, Выпускного, продолжения Утреннего шоу, Дома с прислугой, Видеть, Ради всего человечества, Атланты, Снегопада, четвертого Фарго, второго сезона Ведьмака и сериала Властелин Колец.

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Warner Brothers вслед за коллегами заморозили производство своих сериалов, а также съемочный процесс фильма Бэтмен. А вот съемки Фантастических тварей 3 должны начаться в ближайшее время без изменений.

Ранее сообщалось о том, что Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом COVID-19