Димаш Кудайберген, The 69 Eyes и Стус: Чем заняться 11 марта

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Куда пойти в Киеве 11 марта /Facebook

Столица в любой день недели наполнена разнообразными мероприятиями, в эту среду с концертами приезжает много гостей из других стран, а также можно насладиться оперой о Василии Стусе. Мы собрали лучшее из того, что пройдет сегодня, а вам просто стоит уже сейчас построить планы на вечер.

Димаш Кудайберген

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Талантливый казахстанский певец и мультиинструменталист, обладатель титула лучший голос планеты и многих музыкальных наград Димаш Кудайберген уже сегодня выступит с грандиозным шоу на одной из главных сцен страны. Это нельзя пропускать, а особенно, в том случае, если вы цените хорошую музыку и являетесь фанатом исполнителя.

Где? Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1). Начало: 19:00. Цена: от 1200 гривен.

Димаш Кудайберген /facebook.com/events/616225185587684/

The 68 Eyes

Уже сегодня финская рок-группа вместе с киевлянами и гостями столицы в одной из лучших клубов города отметит свой юбилей - 30-летие. Они выпустили недавно свежую пластинку, а на этом концерте будут рвать зал, как новыми треками, так и культовыми хитами.

ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:00. Цена: от 870 гривен.

The 69 Eyes /facebook.com/events/2275025612812769/

Стус: Прохожий

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Медитативная камерная опера о любви, о хрупкости жизни, о ее нежности. Идея этого проекта - дать прозвучать смысла поэзии знаменитого Василия Стуса. В его стихах есть многое, что он сам туда заложил, и в сегодняшней постановке ДАХовцы извлекут из них максимум всего.

Где? Центр современного искусства ДАХ (ул. Б. Васильковская, 136). Начало: 19:00. Цена: от 400 гривен.

Стус: Прохожий /facebook.com/events/665018607605662/

MISÞYRMING

Это - первый и единственный концерт ирландской black metal-группы. За шесть лет они стали одними из главных представителей жанра, а недавно выпустили новый альбом, который заряжен энергией. И эту энергию вместе с драйвом и отрывом они привезли на свое шоу в Киев!

MonteRay Live Stage (ул. Прорезная, 8). Начало: 19:00. Цена: от 550 гривен.

Misþyrming /facebook.com/events/2488359534741841/

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