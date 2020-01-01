DAMIEN ESCOBAR, откровенное шоу и стендап: Чем заняться 30 января

Шоу Варьете рояль, концерт Дэмьена Эскобара, стендап и джаз-шоу в Планетарии - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 30 января /Depositphotos

Куда бы сегодня сходить в Киеве? Если вы задаетесь таким вопросом, значит, вы пришли по адресу. Ведь мы традиционно собрали самое лучшее из того, что пройдет в этот день в столице. Те мероприятия, на которых можно отдыхать, наслаждаться музыкой, зрелищем или просто посмеяться и расслабиться.

DAMIEN ESCOBAR

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С самого детства он со своим старшим братом играл на скрипке на улице, в метро и других местах. Уже в 2008-ом они заняли третье место в шоу У Америки есть таланты, выступали на инаугурации Обамы и получили несколько Эмми. С 2012-ого Дэмьен начал сольную карьеру, разрывая залы по всему миру. И сегодня он выступит в Киеве.

Где? Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 20:00. Цена: от 890 гривен.

Damien Escobar /facebook.com/events/1176731319183062/

Шоу Варьете Рояль 21+

Изысканное, зрелищное и откровенное шоу для взрослых, в котором царит атмосфера варьете начала 20-го века. Шик, стиль, яркость, красота, провокации, музыка, общение со зрителем и изящная сексуальность с эротизмом - такой коктейль предлагают всем гостям организаторы этого мероприятия.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 590 гривен.

Варьете Рояль /facebook.com/events/681771372249423/

ETHNO-JAZZ 360⁰. SV SAVANA

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Полнокупольное шоу, на котором группа Sv Savana вживую исполнит прекрасную испано-африкано-индийскую музыку. И все это будет разбавлено зрелищной проекцией на большом куполе, которая погружает в себя.

Где? Киевский Планетарий (ул. Б. Васильковская, 57/3). Начало: 19:30. Цена: от 250 гривен.

SV Savana /facebook.com/events/2598768420367085/

Stand Up Клуб. Техническая вечеринка

Что это такое? На этой вечеринке комики будет пробовать на зрителях свой самый новый материал, экспериментируя с юмором и импровизируя. На одну сцену выйдут Бекир Мамедиев, Николай Зырянов, Кирилл Мазур, Никита Шевчук, Настя Дерская и Денис Кораблев.

Beer House (ул. Басейная, 2а, Arena). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.

Stand Up /facebook.com/events/616421935827957/

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