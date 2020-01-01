"Все меняется": Вышел первый тизер-трейлер экшена Форсаж 9

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Форсаж 9 /Скриншот с YouTube

Новая часть Форсажа станет уже девятой по счету в знаменитой серии, и это, не считая недавнего спин-оффа о Хоббсе и Шоу. К своим ролям снова вернуться Вин Дизель, Шарлиз Терон, Мишель Родригез и другие актеры. В Сети появился первый тизер картины, анонсирующий выход полноценного трейлера.

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О чем расскажет новая часть гоночной саги, пока неизвестно. В минутном ролике создатели показали, как Доминик Торетто и Летти живут в загородном домике, дистанцируясь от опасных гонок и постоянных проблем. Правда, это ненадолго, ведь им придется вернуться в строй, снова соединившись с семьей.

Боевик Форсаж 9 выйдет в прокат 21-го мая 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что вышел эффектный трейлер боевика Авангард с Джеки Чаном