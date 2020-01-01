Как отреагировали соцсети на новый выпуск шоу вДудь

Поделись







вДудь /Скриншот с YouTube

После недолгого перерыва популярное шоу вДудь с журналистом Юрием Дудем вернулось на YouTube. На этот раз гостем, который дал большое интервью, стал популярный комик Алексей Щербаков.

Читай также: Как отреагировали соцсети на выпуск вДудя с Долгополовым

В ходе полуторачасового выпуска Щербаков рассказал о том, как ему удалось стать звездой стендапа, о своем заработке, о зависимости от Comedy Club, о быдло-юморе, а также о любви к панк-року и своим навыкам в игре на музыкальных инструментах. Кроме этого, юморист поделился рассказами о своей личной жизни, о покойном отце, о шоу Что Было Дальше? и его гостях, о службе в армии, о политическом юморе, об отношении к коллегам, о гомофобии, коррупции, а также о своих нашумевших выступлениях.

Некоторые зрители похвалили интервью, отметив, что им понравился Щербаков из-за своей простоты, хотя не всем по душе он в качестве комика. Комментаторы также подчеркнули, что гость открылся для них с новой стороны и оказался вовсе не таким, каким они его себе представляли ранее.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выпуск шоу вДудь с Алексеем Щербаковым за сутки набрал более 4,5 миллионов просмотров, 322 тысячи лайков и 18 тыс дизлайков. Ролик попал на 1-ое место в трендах YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Дурнев и звездный комик Сергей Детков посмеялись над Евгением Кошевым и Дядей Жорой