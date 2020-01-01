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Совершенно секретно: Вышел трейлер фильма Переводчики с Ольгой Куриленко

Ольга Куриленко, Алекс Лоутер и Риккардо Скамарчо оказываются запертыми в бункере в украинском трейлере драматического триллера Переводчики.
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Переводчики
Переводчики
/Скриншот с YouTube

В Сети появился трейлер ленты Переводчики с голливудской украинкой Ольгой Куриленко. Сюжет рассказывает о романах Дедалус - трилогии, которая стала настоящим событием в мире литературы. Третья книга из серии пока что не вышла, но ее ожидание уже на каком-то космическом уровне. Разработка этого бестселлера хранится в строжайшей тайне, любая утечка информации может повредить как финансово, так и имиджево авторам.

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Конечно же, со спойлерами книгу покупать захочет гораздо меньший процент людей. Именно поэтому перевод данного произведения происходит в строго охраняемом бункере, куда отобрали только девять лучших специалистов.

Атмосфера напряженная, но именно эта группа людей первой имеет возможность прикоснуться к шедевру. Но кто-то из них все-таки слил часть книги в сеть, что не прошло мимо внимания авторов. И они готовы убить за это любого, слишком ценна для них эта работа.

В кинотеатрах Украины - c 20 февраля.

Ранее сообщалось о том, что вышел первый тизер-трейлер экшена Форсаж 9

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