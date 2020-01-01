Вечерний Квартал, Ада Роговцева и ЦеШо: Чем заняться 24 января
Еще одна рабочая неделя наконец-то сквозь заботы, дела и прочее подошла к своему завершению, и уже завтра можно себе отдыхать, как душа пожелает. А вот этим вечером состоятся отличные мероприятия, которые как нельзя идеально скрасят эту пятницу и сделают ее незабываемой.
Вечерний Квартал
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Знаменитые украинские юмористы сегодня выступят с большим шоу, на котором исполнят на бис свою новогоднюю программу. И увидеть все это можно будет уже вживую, чтобы насладиться праздничной атмосферой, шутками и яркими номерами кварталовцев.
Где? Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 20:00. Цена: от 2000 гривен.
Ада Роговцева. С теми, кого люблю
Творческий вечер-встреча с легендарной Адой Роговцевой, где будут показаны отрывки из спектаклей, фильмов, поэзия, монологи и общение с актерами. Вместе с ней на сцену выйдут Ахтем Сейтаблаев, Анатолий Ященко, Светлана Орличенко, Лариса Руснак, Екатерина Степанкова и Алексей Скляренко.
Центральный дом офицеров (ул. Грушевского, 30/1). Начало: 19:00. Цена: от 100 гривен.
ЦеШо
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Музыкально-театральная группа, выступающая в жанре социальный рейв, является одним из главных молодых голосов Украины, который говорит о современных проблемах. На сцене - четыре актрисы, в руках у которых контрабас, виолончель, аккордеон, саксофон, ксилофон и мелодика. Но в группе появился и пятый участник, которых привнес электронное звучание!
Где? Центр Современного Искусства ДАХ (ул. Б. Васильковская, 136). Начало: 19:00. Цена: от 400 гривен.
21 минута до или после секса…
…Или перебор горит - такое название носит проект театра Черный Квадрат, который безумно популярен среди киевлян и гостей столицы. На этом спектакле откровенно говорят про секс, про то, какими путями идут к нему, что делать в постели, а также о том, что происходит после.
Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 240 гривен.
Ранее сообщалось о том, что участница Голоса Страны-10 и экс-вокалистка Ленинграда попала в Миротворец