Вечерний Квартал, Ада Роговцева и ЦеШо: Чем заняться 24 января

Творческий вечер с Адой Роговцевой, концерт Квартала 95, выступление ЦеШо и спектакль от Черного Квадрата - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 24 января /facebook.com/kvartal95/

Еще одна рабочая неделя наконец-то сквозь заботы, дела и прочее подошла к своему завершению, и уже завтра можно себе отдыхать, как душа пожелает. А вот этим вечером состоятся отличные мероприятия, которые как нельзя идеально скрасят эту пятницу и сделают ее незабываемой.

Вечерний Квартал

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Знаменитые украинские юмористы сегодня выступят с большим шоу, на котором исполнят на бис свою новогоднюю программу. И увидеть все это можно будет уже вживую, чтобы насладиться праздничной атмосферой, шутками и яркими номерами кварталовцев.

Где? Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 20:00. Цена: от 2000 гривен.

Вечерний Квартал /facebook.com/events/2801280789895744/

Ада Роговцева. С теми, кого люблю

Творческий вечер-встреча с легендарной Адой Роговцевой, где будут показаны отрывки из спектаклей, фильмов, поэзия, монологи и общение с актерами. Вместе с ней на сцену выйдут Ахтем Сейтаблаев, Анатолий Ященко, Светлана Орличенко, Лариса Руснак, Екатерина Степанкова и Алексей Скляренко.

Центральный дом офицеров (ул. Грушевского, 30/1). Начало: 19:00. Цена: от 100 гривен.

Ада Роговцева /Facebook

ЦеШо

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Музыкально-театральная группа, выступающая в жанре социальный рейв, является одним из главных молодых голосов Украины, который говорит о современных проблемах. На сцене - четыре актрисы, в руках у которых контрабас, виолончель, аккордеон, саксофон, ксилофон и мелодика. Но в группе появился и пятый участник, которых привнес электронное звучание!

Где? Центр Современного Искусства ДАХ (ул. Б. Васильковская, 136). Начало: 19:00. Цена: от 400 гривен.

ЦеШо /facebook.com/events/2544766915591729/

21 минута до или после секса…

…Или перебор горит - такое название носит проект театра Черный Квадрат, который безумно популярен среди киевлян и гостей столицы. На этом спектакле откровенно говорят про секс, про то, какими путями идут к нему, что делать в постели, а также о том, что происходит после.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 240 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/2322459311379296/

Ранее сообщалось о том, что участница Голоса Страны-10 и экс-вокалистка Ленинграда попала в Миротворец