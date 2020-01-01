Участница Голоса Страны-10 и экс-вокалистка Ленинграда попала в Миротворец

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Василиса Старшова попала в базу Миротворца /Скриншот с YouTube

Не успел отгреметь на ТВ первый выпуск вокального шоу Голос Страны-10 (Голос Країни), как организаторов и участников настиг новый скандал. Все дело в том, что подопечной Дана Балана стала экс-вокалистка группы Ленинград Василиса Старшова, которая уже попала в базу сайта Миротворец.

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Сообщается, что певица незаконно пребывала в оккупированном Крыму. "В настоящее время в Украине находится нарушительница государственной границы Украины гражданка страны-агрессора Старшова Василиса Алексеевна. Она в августе 2016 года для участия в фестивале Золотая балка в городе Балаклава незаконно проникла в захваченный российскими оккупантами украинский Крым" - сказано на сайте Миротворец. Кроме этого, о ее местонахождении передали информацию правоохранительным органам и представителям проекта.

В данный момент неизвестно, как отреагировали на это заявление организаторы шоу, а также, как сложится судьба Старшовой на проекте.

Ранее сообщалось о том, что Моргенштерн взорвал YouTube песней про украинок