Джаз, романтический каток и сексуальная комедия: Чем заняться 8 января

Праздничное джаз-шоу, спектакли и романтический каток - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 8 января /depositphotos

Новогодне-рождественские праздники уже позади, как и длинные выходные. Но расстраиваться не стоит, ведь возвращение к полноценной рабочей неделе вовсе не означает, что нужно забывать про качественный отдых. И уже сегодня клубы, театры и прочие заведения столицы открывают свои двери перед всеми, кто хочет скрасить свой досуг. И мы традиционно поможем вам с выбором мероприятий.

LAURA MARTI & JAZZ IN KIEV BAND - СHRISTMAS

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Рождественское настроение все еще остается и способствует этому отличная музыка, за которую в этот вечер понедельника отвечают Алексей Коган с его Jazz in Kiev Band в сопровождении вокалистки Лауры Марти. Это будет прекрасный вечер джаза, разбавленный латиноамериканскими мотивами, нотками фанка и долей соула.

Где? Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 20:00. Цена: от 350 гривен.

Laura Marti & Jazz in Kiev Band - Сhristmas /facebook.com/events/467175757541721/

Новогодний кекс

Интимные истории, любовное хулиганство, правильные подарки на праздники, исправление одиночества в Новый Год - обо всем этом и многом другом расскажет спектакль от театра Черный Квадрат. Можно быть уверенными, что здесь будут интереснейшие истории, а также масса юмора, позитивный эмоций и, конечно же, эротизма.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 240 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/2332433723735068/

Романтический каток

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А отлично провести время можно еще и на романтическом катке от Raffaello, который еще пробудет открыт до 15-го января. Именно здесь есть еще и новогодние фотозоны, яркие световые шоу, приятная музыка и много всего другого, что скрасит вечер.

Где? Парк им. Тараса Шевченко. Время работы: 11:00 - 21:30. Вход бесплатный.

Каток /facebook.com/events/575523046546884/

Мегеры

О чем могут говорить двое кинозвезд их Голливуда 60-ых годов, которые решили вернуться на творческий путь, снявший в фильмах ужасов? Конечно, между ними ведется ожесточенна дуэль. А подробнее можно узнать на сегодняшнем спектакле, в котором главные роли исполняют Алексей Вертинский и Артем Емцов.

Мегеры /facebook.com/teatractor/

Ранее сообщалось о том, что Disney установили новый исторический рекорд