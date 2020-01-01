Неожиданный дуэт: Олег Винник и Александр Пономарев вместе спели колядку

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Винник и Пономарев /facebook.com/saspon

Популярные украинские исполнители Александр Пономарев и Олег Винник неожиданно для своих слушателей выпустили совместное музыкальное видео. В нем они спели в дуэте культовую колядку Добрий вечір тобі, пане господарю, а также поздравили всех с Рождеством Христовым.

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Трехминутный ролик был выпущен на YouTube-канале Пономарева в рамках проекта PonomarevLiveStudio, где он поет в живую. Его тандем с Винником дополнила украинская певица Таисия Таюне.

Видео уже набрало 284 тысячи просмотров и 12 тысяч лайков на YouTube.

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