Неожиданный дуэт: Олег Винник и Александр Пономарев вместе спели колядку
Видео появилось на YouTube-канале Пономарева
Винник и Пономарев/facebook.com/saspon
Популярные украинские исполнители Александр Пономарев и Олег Винник неожиданно для своих слушателей выпустили совместное музыкальное видео. В нем они спели в дуэте культовую колядку Добрий вечір тобі, пане господарю, а также поздравили всех с Рождеством Христовым.
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Трехминутный ролик был выпущен на YouTube-канале Пономарева в рамках проекта PonomarevLiveStudio, где он поет в живую. Его тандем с Винником дополнила украинская певица Таисия Таюне.
Видео уже набрало 284 тысячи просмотров и 12 тысяч лайков на YouTube.
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