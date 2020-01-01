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Неожиданный дуэт: Олег Винник и Александр Пономарев вместе спели колядку

Видео появилось на YouTube-канале Пономарева
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Винник и Пономарев
Винник и Пономарев
/facebook.com/saspon

Популярные украинские исполнители Александр Пономарев и Олег Винник неожиданно для своих слушателей выпустили совместное музыкальное видео. В нем они спели в дуэте культовую колядку Добрий вечір тобі, пане господарю, а также поздравили всех с Рождеством Христовым.

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Трехминутный ролик был выпущен на YouTube-канале Пономарева в рамках проекта PonomarevLiveStudio, где он поет в живую. Его тандем с Винником дополнила украинская певица Таисия Таюне.

Видео уже набрало 284 тысячи просмотров и 12 тысяч лайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что соцсети расхвалили сексуальный клип группы KAZKA

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Александр Пономарев Олег Винник дуэт украинская музыка Рождество Новый Год украинские колядки колядка YouTube Все теги
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