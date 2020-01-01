Пора пересматривать: ТОП-5 рождественских серий любимых сериалов

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Рождественско-новогодние эпизоды любимых сериалов /Кадр из сериала

Герои наших любимых сериалов иногда бывают очень далеки от нас, а иногда - как никогда близко. Они занимаются похожими делами, испытывают такие же чувства, как и мы, а также отмечают те же праздники, при чем делают это вместе с нами, будто общаясь прямо с экранов. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 великолепных новогодне-рождественских эпизодов любимых сериалов, которые наполнены праздничной атмосферой.

Как я встретил вашу маму (1 сезон 11 серия - Лимузин)

Как я встретил вашу маму /Кадр из сериала

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Великолепный ситком о настоящих друзьях и (казалось бы) вечных поисках любви не обходился без самых разных праздников, в том числе - Нового года и Рождества. Одним из первых и самых запоминающихся эпизодов стал именно Лимузин, где Тед уверил своих детей и зрителей, что предновогодняя ночь - это полный отстой. Но как бы не так, ведь это приключения в поисках ле-ген (подожди-подожди!) дар-ной вечеринки в Нью-Йорке стало одной из главных и одной из первых общих историй ребят, которых невозможно не полюбить.

Теория большого взрыва (6 сезон 11 серия - Санта-моделирование)

Теория большого взрыва /Кадр из сериала

Теория закончилась только в прошлом году и наверняка фанаты шоу будут пересматривать эту историю еще не один раз. Создатели не скупились на оригинальные праздничные серии, ведь их фишка в том, что они крайне необычные, ведь главные герои - гики, которым не очень близко празднование обычных людей. Но именно в одиннадцатой серии шестого эпизода их девушки попытались создать атмосферу Рождества, несмотря на то, что Шелдон всячески пытался этому противодействовать.

Друзья (7 сезон 10 серия - Рождественский броненосец)

Друзья /Кадр из сериала

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Все, кто смотрел Друзей (а таких людей немало) помнят, что практически в каждом сезоне авторы радовали зрителей разнообразными сериями, посвященными Рождеству, где герои могли попасть в неловкие, но смешные и жизненные истории. И одной из самых запоминающихся стала та, где Чендлер-Санта столкнулся с Россом-броненосцем в битве за внимание сына последнего.

Доктор Хаус (5 сезон 11 серия - Радость миру)

Доктор Хаус /Кадр из сериала

В этом сериале не может обойтись без заболеваний (девочка на празднике), которое и пытается вылечить команда Хауса. Но здесь есть не только это, а еще и атрибуты Рождества, подарок самому главному герою и даже беременная девственница, что очень сильно рифмуется с историей этого дня.

Офис (2 сезон 10 серия - Рождественская вечерика)

Офис /Кадр из сериала

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Кому-то этот ситком про работников офиса и их начальника-идиота мог показаться слишком сложным из-за необычного первого сезона. Но если вы сумели продвинуться дальше, то уже не смогли оторваться до самого конца. Да и представьте, каким здесь может быть праздничный корпоратив. Ведь в этом офисе все друг друга по-своему любят и по-своему ненавидят. Но, к счастью, все неловкости, трудности и прочее почти всегда оборачиваются позитивным финалом.

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