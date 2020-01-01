Dakh Daughters, Рождество и AC/DC: Чем заняться 6 января

Концерт Dakh Daughters, джазовое Рождество, трибьют-шо AC/DC и Disney on ice - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 6 января /depositphotos

Первый день новой недели не задаст ритм для остальных будней, ведь завтра выходной в честь большого праздника Рождества Христова. И подготавливать себя, создавая правильное настроение, можно фильмами, просмотров шоу, а можно и посещением мероприятий, которые будут пропитаны этим замечательным праздником.

DAKH DAUGHTERS

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Знаменитая группа, известная во всем мире, сегодня устроит праздник музыки и театра с песнями, драматическими номерами, а также рождественскими хитами в новой обработке. Здесь будет уютно, колоритно и точно незабываемо!

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.

Dakh Daughters /facebook.com/events/704303116735392/

Рождество в стиле JAZZ

Куда же без джаза в такой праздник? Этой музыкой наполнены многие новогодне-рождественские праздники в столице, а уже сегодня теплую и уютную атмосферу будут создавать Национальный Академический духовой оркестр Украины и непревзойденная певица Катико Пурцеладзе.

Дом архитектора (ул. Б. Гринченко, 7). Начало: 19:00. Цена: от 340 гривен.

Рождество в стиле джаз /facebook.com/events/450988845840622/

AC/DC - Tribute show

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Музыка этой легендарной группы пережила несколько эр, а также прошла через не одно поколение, оставаясь культовой и значимой по сегодняшний день. И их мощные и крутейшие песни прозвучат сегодня вживую на трибьют-шоу от коллектива The Jack, которые мастерски исполняют эти хиты.

Где? Docker Pub (ул. Богатырская, 25). Начало: 21:00. Цена: от 125 гривен.

Ukrainian AC\DC Show /facebook.com/TheJack.ua/

Disney on ice

Диснеевской шоу для детей и взрослых, которое происходит прямо на льду. И здесь оживают любимые персонажи одного из лучших мультфильмов современности - Холодное сердце. А помимо них здесь можно увидеть и других героев анимации от этой студии, которые примут участие в невероятной истории, дополненной прекрасной музыки и настоящей рождественской атмосферой.

Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1). Начало: 14:30. Цена: от 499 гривен.

Disney on ice /facebook.com/events/427981797839337

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